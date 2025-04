Akwel: chiffre d'affaires en baisse de 3% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 18:22









(CercleFinance.com) - Akwel publie un chiffre d'affaires de 255,6 ME au titre du 1er trimestre, un chiffre en baisse de 3% (ou -4% à périmètre et change constants).



Dans le détail, le chiffre d'affaires Produits et Fonctions se monte à 247,8 ME, en baisse de -3,3 %.



Parmi les principales activités, les lignes de produits Dépollution (+10,4 %) et Refroidissement (+4,5 %) sont en croissance, à l'inverse des autres lignes orientées à la baisse, notamment Air (-27,1 %), Mécanismes (-8,7 %) et Carburant (-2,7 %). L'activité Outillages est quasi-stable avec un chiffre d'affaires de 5,6 ME.



Par ailleurs, la tésorerie nette consolidée hors impact des obligations locatives atteint 149,6 ME à fin mars 2025, en hausse de 4,6 ME par rapport au 31 décembre 2024.



Enfin, compte tenu d'une visibilité très limitée sur le marché automobile et malgré une baisse d'activité modérée ce trimestre par rapport aux deux trimestres précédents, Akwel confirme son anticipation d'un recul du chiffre d'affaires 2025 comparable à celui enregistré l'année passée.









Valeurs associées AKWEL 7,380 EUR Euronext Paris -0,27%