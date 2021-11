AKWEL : CHIFFRE D’AFFAIRES DU 3ème TRIMESTRE 2021

Mercredi 10 novembre 2021

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 3ème TRIMESTRE 2021



AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides et des mécanismes, a enregistré sur les 9 premiers mois de l’année 2021 un chiffre d’affaires consolidé de 699,1 M€, en progression de +7,7 % par rapport à la même période de l’an passé.



ACTIVITÉ DU 3e TRIMESTRE TOUJOURS SOUMISE AUX DIFFICULTÉS D’APPROVISIONNEMENT

Même si AKWEL est parvenu à organiser sa production dans un contexte de tensions sur les matières premières et les composants électroniques, les volumes sont restés à des niveaux bas pour l’industrie automobile mondiale, en comparaison avec un 3e trimestre 2020 marqué par un fort effet de rattrapage. Le chiffre d’affaires du 3e trimestre s’inscrit ainsi en baisse de -19,3 %, et -17,3 % à périmètre et taux de change constants. L’activité du mois de septembre s’établit néanmoins à un niveau supérieur aux points bas enregistrés en mai et juin.

Le chiffre d’affaires Produits & Fonctions s’affiche en baisse de -17,2 % au troisième trimestre par rapport à 2020, mais avec une performance par jour ouvré supérieure à celle du deuxième trimestre, ce qui constitue une première. Les activités Huile, Carburant, Refroidissement et Mécanismes affichent des progressions à deux chiffres, avec à l’inverse un fort recul de la ligne de produit Lavage.