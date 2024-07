AKWEL : CHIFFRE D’AFFAIRES DE 528,8 M€ AU PREMIER SEMESTRE 2024

• Chiffre d’affaires en recul de -2,8 % à périmètre et taux de change constants

• Trésorerie nette de 115,1 M€ au 30 juin 2024



AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques, a enregistré au premier semestre 2024 un chiffre d’affaires consolidé de 528,8 M€, en baisse de -3,1 % par rapport au premier semestre 2023.

Chiffre d’affaires consolidé (du 1er janvier au 30 juin 2024)



En M€ - non audité 2024 2023 Variation Variation PCC (1)

1er trimestre 263,5 274,6 -4,0 % -3,3 %

2ème trimestre 265,3 271,2 -2,2 % -2,2 %

1er semestre 528,8 545,8 -3,1 % -2,8 %



(1) À périmètre et taux de change constants





CHIFFRE D’AFFAIRES SEMESTRIEL EN BAISSE

Au cours du second trimestre 2024, AKWEL a enregistré un chiffre d’affaires publié de 265,3 M€, légèrement supérieur à celui du premier trimestre de l’année, et en baisse de -2,2 % par rapport au second trimestre de l’exercice précédent. L’impact de change sur la période est non significatif.

Sur l’ensemble du premier semestre, le chiffre d’affaires d’AKWEL à périmètre et taux de change constants s’inscrit en recul de -2,8 %, avec un impact de change de -2,0 M€.



RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES SEMESTRIEL

Le chiffre d’affaires par zone de production géographique se répartit de la façon suivante dans la période :

• France : 132,8 M€ (-13,5 %)