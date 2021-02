AKWEL : CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2020 À 937,2 M€

Jeudi 11 février 2021



CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2020 À 937,2 M€



o Recul annuel limité à -14,9 % (-10,9 % à périmètre et taux de change constants)

o Nouveau trimestre de reprise au T4, à +4,8 % (+13,6 % à PCC (1))

o Résultat opérationnel courant 2020 anticipé à plus de 100 M€



AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l'industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides et des mécanismes, a enregistré sur l'année 2020 un chiffre d'affaires consolidé de 937,2 M€, limitant le recul annuel à -14,9 % et -10,9 % à périmètre et taux de change constants.



REPRISE CONFIRMÉE AU 4èmeTRIMESTRE 2020



Après un 1er semestre fortement impacté par la crise sanitaire mondiale, la reprise entamée en septembre s'est confirmée au 4ème trimestre, avec un chiffre d'affaires de 288,1 M€ en hausse de +4,8 %. À périmètre et taux de change constants, la progression trimestrielle est de +13,6 % compte tenu d'un impact de change de -24,0 M€, dont -17,6 M€ sur la livre turque et -5,2 M€ sur le dollar US. AKWEL surperforme toujours l'évolution de la production automobile mondiale, en baisse de -0,7 % sur le dernier trimestre.



Cette performance, qui s'est confirmée trimestre après trimestre au cours de l'année 2020, s'explique par des prises de parts de marché auprès des clients stratégiques du Groupe et par une activité Aftermarket élevée, notamment sur les réservoirs SCR.