Akwel annonce une baisse de ses ventes annuelles qui devrait s'accentuer en 2026
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 18:06
Sur l'ensemble de l'exercice 2025, le chiffre d'affaires du groupe a ainsi reculé de 5,1%, à 938,3 MEUR.
Concernant le seul quatrième trimestre, l'impact négatif du taux de change s'élève à 5,8 MEUR, quasi-exclusivement sur le dollar américain.
Les revenus ont diminué dans toutes les zones géographiques : -5,4% pour l'EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique), -4,1% pour l'Amérique et -7,3% pour l'Asie.
Pour 2026, Akwel table sur un chiffre d'affaires consolidé en repli plus significatif que la baisse de 5,1% observée en 2025, avec un recul à deux chiffres anticipé.
Parmi les facteurs pénalisants, le groupe a identifié la diminution des volumes sur les réservoirs SCR série, l'inertie des marchés, le développement plus lent des véhicules électriques et la pression renforcée de la concurrence des véhicules chinois.
Valeurs associées
|8,0000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
