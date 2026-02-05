 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Akwel annonce une baisse de ses ventes annuelles qui devrait s'accentuer en 2026
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 18:06

Akwel a publié des revenus en baisse de 10,2%, à 207,7 millions d'euros, au quatrième trimestre 2025. L'équipementier-systémier pour l'industrie automobile et poids lourds connait ainsi une accélération de sa décroissance après un repli de ses ventes de 3,9% au troisième trimestre.

Sur l'ensemble de l'exercice 2025, le chiffre d'affaires du groupe a ainsi reculé de 5,1%, à 938,3 MEUR.

Concernant le seul quatrième trimestre, l'impact négatif du taux de change s'élève à 5,8 MEUR, quasi-exclusivement sur le dollar américain.

Les revenus ont diminué dans toutes les zones géographiques : -5,4% pour l'EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique), -4,1% pour l'Amérique et -7,3% pour l'Asie.

Pour 2026, Akwel table sur un chiffre d'affaires consolidé en repli plus significatif que la baisse de 5,1% observée en 2025, avec un recul à deux chiffres anticipé.

Parmi les facteurs pénalisants, le groupe a identifié la diminution des volumes sur les réservoirs SCR série, l'inertie des marchés, le développement plus lent des véhicules électriques et la pression renforcée de la concurrence des véhicules chinois.

Valeurs associées

AKWEL
8,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank