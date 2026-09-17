AKWEL : AKWEL : Résultat net de 10,5 m EUR au premier semestre 2026

Champfromier, jeudi 17 septembre 2026

RÉSULTAT NET DE 10,5 M€ AU PREMIER SEMESTRE 2026

Marge opérationnelle courante de 4,3 % du CA

Trésorerie nette retraitée de 123,7 M€ au 30 juin 2026

AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l'industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques, annonce ses résultats semestriels 2026, arrêtés par le Directoire le 11 septembre 2026. Les rapports d'audit sont en cours d'émission.

Données consolidées - En M€ 30.06.2026 30.06.2025 Var. en % Chiffre d'affaires 415,0 510,6 -18,7 % Excédent brut d'exploitation 35,8 6,5 +452,2 % Résultat opérationnel courant 18,0 27,8 -35,3 % Marge opérationnelle courante 4,3 % 5,4 % -1,1 pt Résultat opérationnel 15,9 26,8 -40,6 % Résultat financier 0,4 (1,9) -122,8 % Résultat net (pdg) 10,5 13,6 -22,7 % Marge nette 2,5 % 2,7 % -0,2 pt

CHIFFRE D'AFFAIRES SEMESTRIEL EN BAISSE DE -18,7 %

AKWEL a enregistré au cours du premier semestre de l'exercice 2026 un chiffre d'affaires consolidé de 415,0 M€, en recul de -18,7 %, et de -16,9 % à périmètre et taux de change constants, avec un impact de change défavorable de -9,4 M€.

RENTABILITÉ OPÉRATIONNELLE MAÎTRISÉE

Le volume d'activité s'affiche en baisse significative, liée d'une part à la fin programmée de la production de réservoirs SCR de série, et d'autre part à l'annulation, au report ou à la contraction de plusieurs projets par des clients constructeurs sur un marché automobile mondial toujours très incertain et chahuté. Dans ce contexte exigeant, AKWEL fait preuve de résilience avec une rentabilité sous contrôle. Les gains d'efficience, la capacité d'adaptation de la structure à l'activité et une gestion efficace des stocks permettent d'amortir les coûts de restructuration, les hausses des charges salariales ainsi que des matières premières et composants dûes aux tensions géopolitiques.

L'excédent brut d'exploitation atteint 35,8 M€ et le résultat opérationnel courant 18,0 M€, soit une marge opérationnelle courante de 4,3 % du chiffre d'affaires, en baisse contenue de -1,1 point. Le résultat opérationnel s'affiche en retrait à 15,9 M€. Après une charge d'impôts de 5,9 M€, le résultat net se monte à 10,5 M€ au premier semestre de l'exercice, extériorisant une marge nette de 2,5 % du chiffre d'affaires, en baisse de 0,2 point.

TRÉSORERIE NETTE RETRAITÉE DE 123,7 M€

Avec une variation de BFR de +11,2 M€, essentiellement liée à l'augmentation des stocks, et des investissements à hauteur de 16,0 M€ (vs 19,0 M€ au premier semestre 2025), la trésorerie nette retraitée, incluant les dettes sur obligations locatives de 11,8 M€ et 36,1 M€ de comptes à terme, ressort à 123,7 M€ au 30 juin 2026 contre 133,0 M€ au 31 décembre dernier.

AKWEL indique par ailleurs un rectificatif sur le niveau de trésorerie nette hors obligations locatives publié dans son communiqué de CA semestriel, avec un montant corrigé de 99,3 M€ (contre 98,1 communiqué en juillet dernier).

PERSPECTIVES 2026

Le Groupe a indiqué lors de sa dernière publication anticiper une baisse du chiffre d'affaires dans une fourchette de -12 à -15% sur l'ensemble de l'exercice 2026, compte tenu d'un effet de base moins défavorable au second semestre. Cette projection reste d'actualité mais doit s'analyser dans un contexte d'incertitude élevée dû à la contraction de certains marchés, à une concurrence toujours plus forte entre les constructeurs, à l'instabilité géopolitique persistante et à des évolutions possibles de mix entre motorisations électriques, thermiques essence ou diesel et hybrides.

Prochain communiqué : chiffre d'affaires du troisième trimestre 2026 , le 05 novembre 2026, après bourse. Groupe familial indépendant, coté sur Euronext Paris, AKWEL est un équipementier-systémier pour l'industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques. Le Groupe s'appuie pour cela sur un savoir-faire industriel et technologique de premier plan dans l'application et la transformation des matériaux (plastique, caoutchouc, métal) et l'intégration mécatronique.

Présent dans 20 pays répartis sur cinq continents, AKWEL emploie 8 000 collaborateurs dans le monde.



Euronext Paris – Compartiment B – ISIN : FR0000053027 – Reuters : AKW.PA – Bloomberg : AKW:FP