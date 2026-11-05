AKWEL : AKWEL : Chiffre d'affaires neuf mois en baisse de -17,4 %

Champfromier, jeudi 05 novembre 2026

CHIFFRE D'AFFAIRES NEUF MOIS EN BAISSE DE -17,4 %

AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l'industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques, a enregistré, sur les neuf premiers mois de l'année 2026, un chiffre d'affaires consolidé publié de 603,4 M€, en retrait de -17,4 % par rapport à la même période en 2025.

Chiffre d'affaires consolidé (du 1 er janvier au 30 septembre 2026)

En M€ - non audité 2026 2025 Variation Variation PCC (1) 1 er trimestre 206,8 255,6 -19,1 % -16,2 % 2 ème trimestre 208,2 255,0 -18,3 % -17,6 % 3 ème trimestre 188,4 220,1 -14,4 % -14,7 % Total 9 mois 603,4 730,7 -17,4 % -16,2 %

À périmètre et taux de change constants.

BAISSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE -14,4 % AU TROISIÈME TRIMESTRE

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe se monte à 188,4 M€ au troisième trimestre de l'exercice, soit une baisse d'activité publiée de -14,4 % et de -14,7 % à périmètre et taux de change constants. L'impact de change représente 0,6 M€ sur ce dernier trimestre. Sur les neuf premiers mois de l'année 2026, le chiffre d'affaires enregistre une évolution de -16,2 % à périmètre et taux de change constants.

RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Sur la période des neuf premiers mois, le chiffre d'affaires par zone de production géographique se répartit de la façon suivante :

Emea (Europe, Moyen-Orient, Afrique) : 381,8 M€ (-22,3 %)

Amérique : 200,0 M€ (-6,9 %)

Asie : 21,6 M€ (-12,0 %)

Le recul d'activité est toujours plus particulièrement marqué dans la zone européenne, où les constructeurs chinois, qui ont quasiment doublé leur part de marché depuis le début de l'année 2026, percent au détriment des constructeurs installés et doublent pour la première fois les constructeurs japonais.

Le chiffre d'affaires Produits et Fonctions recule de -17,7 % à 586,5 M€ sur la période, avec une baisse de la quasi-totalité des activités, notamment la ligne de produits Dépollution (-64,1 %), toujours pénalisée par l'arrêt de production des réservoirs SCR Série, et les lignes de produits Carburant (-21,6 %), Refroidissement (-1,3 %), Mécanismes (?6,5 %), Air (-18,7 %) et Régulation (-6,3 %). L'activité Outillage enregistre un chiffre d'affaires de 11,8 M€ (+7,6 %).

TRÉSORERIE NETTE DE 98,4 M€ (128,5 M€ EN INCLUANT LES COMPTES À TERME)

La trésorerie nette consolidée hors impact des obligations locatives atteint 98,4 M€ au 30 septembre 2026, avec une enveloppe d'investissements de 3,6 M€ au troisième trimestre. En ajoutant 30,1 M€ de comptes à terme, la trésorerie retraitée représente 128,5 M€, en baisse de 4,7 M€ par rapport au 30 juin, avec une augmention du BFR.

PERSPECTIVE 2026

La prévision de baisse de chiffre d'affaires annuel, dans une fourchette de -12% à -15% communiquée par le Groupe lors des dernières publications reste d'actualité, mais toujours conditionnée au contexte d'évolution rapide de la concurrence entre les constructeurs.

Prochain communiqué : chiffre d'affaires annuel 2026 , le 04 février 2027, après bourse. Groupe familial indépendant, coté sur Euronext Paris, AKWEL est un équipementier-systémier pour l'industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques. Le Groupe s'appuie pour cela sur un savoir-faire industriel et technologique de premier plan dans l'application et la transformation des matériaux (plastique, caoutchouc, métal) et l'intégration mécatronique.

Présent dans 20 pays répartis sur cinq continents, AKWEL emploie 8 000 collaborateurs dans le monde.



Euronext Paris – Compartiment B – ISIN : FR0000053027 – Reuters : AKW.PA – Bloomberg : AKW:FP

Contacts

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