AKWEL : AGENDA DE COMMUNICATION FINANCIERE 2020

AGENDA DE COMMUNICATION FINANCIERE 2020



AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l'industrie automobile et poids lourds spécialiste du management des fluides et des mécanismes, présente son calendrier de communication financière pour l'année 2020.



Communiqués

Chiffre d'affaires annuel 2019 : Jeudi 13 février 2020

Résultats annuels 2019 : Mercredi 8 avril 2020

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 : Jeudi 14 mai 2020

Assemblée Générale Annuelle : Mercredi 28 mai 2020

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2020 : Jeudi 30 juillet 2020

Résultats semestriels 2020 : Jeudi 24 septembre 2020

Chiffre d'affaires du 3è trimestre 2020 : Jeudi 12 novembre 2020





Toutes les dates annoncées des communiqués s'entendent après clôture de bourse. Le calendrier est communiqué à titre indicatif et peut être soumis à modification.