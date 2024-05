Akwel affiche un chiffre d'affaires en recul de 4% au premier trimestre

(AOF) - Akwel a enregistré au premier trimestre des revenus de 263,5 millions d'euros, en baisse de 4 % en publié sur un an. Ils ont baissé de 3,3 % à périmètre et taux de change constants. Cet équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourds, spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques, souligne que cette performance doit se comparer à un premier trimestre 2023 qui était "le plus élevé de l’exercice pour le groupe l’an passé", dans un contexte de production automobile mondiale "peu dynamique en début d’année 2024".

Au regard de la performance enregistrée au cours du premier trimestre, Akwel maintient son anticipation d'une activité "stable" pour l'exercice en cours.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des négociations avec les constructeurs

En moyenne, les équipementiers représentent entre 60 à 85 % du prix de revient de fabrication d'un véhicule. Selon la Fédération des industries des équipements pour véhicules (Fiev) les négociations sont très tendues avec les constructeurs concernant la répercussion de l'augmentation des coûts. Les hausses de prix portent à la fois sur les composants électroniques, les matières premières, telles que l'acier, le nickel, le lithium ou le palladium, l'énergie et les transports. Les équipementiers négocient principalement avec Stellantis et Renault pour mettre en place des indices permettant de répercuter les hausses. Ils parient aussi sur l'innovation, la différenciation, la montée en gamme et l'internationalisation.