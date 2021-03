Aktia renforce ses activités de gestion d' actifs avec Taaleri

(NEWSManagers.com) - La banque finlandaise Aktia Bank va acquérir les activités de gestion de fortune de sa compatriote Taaleri pour un montant de 120 millions d' euros. La transaction inclut Taaleri Wealth Management, Taaleri Fund Management, Taaleri Tax Services et Everest.

Elle doit permettre à Aktia de renforcer son activité de gestion d' actifs, qui figure " au cœur de sa stratégie " , selon un communiqué. La société va ainsi récupérer 4,4 milliards d' euros et porter ses actifs sous gestion à 14,8 milliards d' euros (chiffres au 31 décembre 2020). " L'acquisition des activités de gestion de patrimoine de Taaleri soutient l'objectif d'Aktia d'être le meilleur gestionnaire d'actifs en Finlande " , affirme la banque finlandaise.

La transaction devrait permettre de réaliser des synergies en termes de revenus, de réorganisation des fonctions et de gains d' efficacité dans l' informatique et les autres infrastructures. Les gains de synergies sont estimés à 8 millions d' euros et devraient jouer à plein en 2023.

Dans le cadre de cet accord, Aktia sera le distributeur des produits d' investissement alternatifs de Taaleri en Finlande. Parallèlement, Aktia Fund Management et Aktia vont vendre à Taaleri les activités de gestion de portefeuille du fonds d'investissement spécial (non-Ucits) Aktia Commercial Properties ainsi que le fonds Aktia Infra I KY.