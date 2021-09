Aktia AM veut accélérer sur l' international

(NEWSManagers.com) - Aktia AM vient de recruter Petri Aho en tant que directeur commercial pour l' international. L' intéressé vient de Nordea Markets où il occupait un rôle clé dans les ventes auprès des institutionnels internationaux.

Aktia AM souhaite ainsi accélérer son développement à l' international. A l' heure actuelle, ses actifs sous gestion à l' étranger représentent environ 2 milliards d' euros (juillet 2021) sur 15,6 milliards d' euros d' encours totaux. La croissance de ces actifs par rapport à l' année précédente a été de 18 %.

" Les clients internationaux représentent déjà une part importante de notre activité et de nos encours sous gestion, ce qui est très rare dans le secteur finlandais de la gestion d' actifs. Le potentiel de croissance est massif - par le biais de solutions actuelles ainsi que via de futurs lancements " , commente Perttu Purhonen, l' un des dirigeants d' Aktia AM.

Petri Aho prendra ses fonctions le 1er septembre.