 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Akila Raman, de Goldman Sachs, va diriger les activités de marchés de capitaux alternatifs, selon une note de service
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 18:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Goldman Sachs &GS.N a nommé l'initée Akila Raman au poste de responsable mondial de son activité de marchés de capitaux privés et alternatifs, selon un mémo consulté par Reuters mercredi.

La banque d'investissement a également nommé Michael Voris à un rôle élargi en tant que responsable des dérivés d'actions pour les Amériques.

Les deux nouvelles fonctions relèvent du Capital Solutions Group de Goldman, une unité créée l'année dernière pour se concentrer sur le financement de grandes transactions et l'octroi de prêts aux entreprises clientes.

* Mme Raman se concentrera sur les solutions de levée de capitaux, de structuration et de distribution au sein de la classe d'actifs lucrative des produits alternatifs.

* Elle a rejoint Goldman Sachs en 2004 et occupait dernièrement le poste de directrice commerciale et stratégique de Transaction Banking.

* Voris conservera son rôle de co-responsable des marchés de capitaux d'actions pour les Amériques, tout en se concentrant sur la croissance du segment des dérivés d'actions dans le cadre de son rôle élargi.

* Voris a rejoint Goldman en 2010 en tant que vice-président et a été nommé associé en 2020.

Valeurs associées

GOLDMAN SACHS GR
934,170 USD NYSE +0,84%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank