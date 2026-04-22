Akila Raman, de Goldman Sachs, va diriger les activités de marchés de capitaux alternatifs, selon une note de service

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Goldman Sachs &GS.N a nommé l'initée Akila Raman au poste de responsable mondial de son activité de marchés de capitaux privés et alternatifs, selon un mémo consulté par Reuters mercredi.

La banque d'investissement a également nommé Michael Voris à un rôle élargi en tant que responsable des dérivés d'actions pour les Amériques.

Les deux nouvelles fonctions relèvent du Capital Solutions Group de Goldman, une unité créée l'année dernière pour se concentrer sur le financement de grandes transactions et l'octroi de prêts aux entreprises clientes.

* Mme Raman se concentrera sur les solutions de levée de capitaux, de structuration et de distribution au sein de la classe d'actifs lucrative des produits alternatifs.

* Elle a rejoint Goldman Sachs en 2004 et occupait dernièrement le poste de directrice commerciale et stratégique de Transaction Banking.

* Voris conservera son rôle de co-responsable des marchés de capitaux d'actions pour les Amériques, tout en se concentrant sur la croissance du segment des dérivés d'actions dans le cadre de son rôle élargi.

* Voris a rejoint Goldman en 2010 en tant que vice-président et a été nommé associé en 2020.