Akero Therapeutics augmente après l'accord de rachat par Novo jusqu'à 5,2 milliards de dollars
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 12:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments Akero Therapeutics AKRO.O augmentent de 19,5 % à 55,55 $ dans les échanges de pré-marché

** Novo Nordisk NOVOb.CO déclare qu'il achètera AKRO pour 4,7 milliards de dollars en espèces, ainsi que 500 millions de dollars conditionnés par la réalisation de certains jalons

** Les actions cotées aux États-Unis du fabricant danois de médicaments Novo NVO.N ont baissé de 1,7 % en pré-marché

** AKRO développe un médicament contre la stéatose hépatique appelée stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH), qui touche plus de 5 % de la population américaine

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions d'AKRO ont augmenté de 67 % depuis le début de l'année

Fusions / Acquisitions

