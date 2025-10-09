Akero Therapeutics augmente après l'accord de rachat par Novo jusqu'à 5,2 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
9 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments Akero Therapeutics AKRO.O augmentent de 19,5 % à 55,55 $ dans les échanges de pré-marché
** Novo Nordisk NOVOb.CO déclare qu'il achètera AKRO pour 4,7 milliards de dollars en espèces, ainsi que 500 millions de dollars conditionnés par la réalisation de certains jalons
** Les actions cotées aux États-Unis du fabricant danois de médicaments Novo NVO.N ont baissé de 1,7 % en pré-marché
** AKRO développe un médicament contre la stéatose hépatique appelée stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH), qui touche plus de 5 % de la population américaine
** Jusqu'à la dernière clôture, les actions d'AKRO ont augmenté de 67 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer