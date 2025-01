Aker: choisi par RWE pour des parcs éoliens offshore information fournie par Cercle Finance • 15/01/2025 à 17:05









(CercleFinance.com) - Aker Solutions annonce avoir reçu, en consortium avec Siemens Energy, un feu vert complet de RWE pour les parcs éoliens offshore Norfolk Vanguard West et East, constituant la première phase de la zone éolienne offshore Norfolk.



Une fois achevé, ce projet produira suffisamment d'électricité pour alimenter plus de quatre millions de foyers.



Aker Solutions sera responsable de la conception, de l'approvisionnement, de la construction et de l'installation des plateformes HVDC offshore, tandis que Siemens Energy gérera les stations terrestres et les équipements haute tension.



La fabrication des structures sera répartie entre Drydocks World à Dubaï et le chantier de Verdal en Norvège, avec des livraisons prévues en 2027 et 2028.



Ce contrat, inscrit comme une commande majeure pour 2025, reflète l'engagement d'Aker Solutions envers la transition énergétique mondiale.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.