Aker BP a commencé la production du projet Skarv en Norvège

Aker BP a commencé la production du projet satellite Skarv, qui comprend les champs Alve Nord, Idun Nord et Ørn en mer de Norvège.

Ces développements représentent environ 120 millions de barils de pétrole équivalent de ressources récupérables.

Alve Nord, Idun Nord et Ørn se trouvent près du champ de Skarv, dans la partie nord de la mer de Norvège. Ils ont été développés sous la forme de trois développements sous-marins distincts, coordonnés via le Projet Satellite Skarv (SSP).

Ensemble, ces développements renforcent Skarv en tant que zone de production et soutiennent le développement des ressources dans la région.

La production des satellites Skarv devrait représenter une part significative de la production d'Aker BP dans la région de Skarv pendant plusieurs années. Le projet renforce également les bases pour un développement futur et une utilisation des ressources dans la région.

"Grâce à un projet intégré unique, nous avons mis en marche trois nouveaux champs, un an en avance sur le calendrier initial. Les satellites Skarv renforcent l'un de nos domaines de production les plus importants et généreront une valeur significative pendant de nombreuses années" a déclaré Karl Johnny Hersvik, DG d'Aker BP.