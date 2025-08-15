Akari Therapeutics PLC devrait afficher une perte de 11 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Akari Therapeutics PLC AKTX.OQ AKTX.O devrait publier ses résultats pour la période se terminant le 30 septembre 2025

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Akari Therapeutics PLC est une perte de 11 cents par action.

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "achat" et la répartition des recommandations est de 2 "achat fort" ou "achat", aucun "maintien" et aucun "vente" ou "vente forte"

* La recommandation moyenne du consensus pour le groupe de pairs pharmaceutiques est également "Acheter"

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Akari Therapeutics PLC est de 6,00 $, soit environ 83,8 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 0,97 $

