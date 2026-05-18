Akamai Technologies chute après avoir émis 2,6 milliards de dollars d'obligations convertibles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mai - ** Le titre de la société de cloud computing Akamai Technologies AKAM.O a reculé de 3,8 % à 145,03 $ après la clôture, alors que l'entreprise cherche à lever des fonds ** La société de Cambridge, dans le Massachusetts, annonce une émission privée de 1,3 milliard de dollars d'obligations convertibles à 0 % arrivant à échéance en 2030 et de 1,3 milliard de dollars d'obligations convertibles à 0 % arrivant à échéance en 2032

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'émission pour financer les besoins en investissements accélérés de son activité de services d'infrastructure cloud, ainsi que pour les besoins généraux de l'entreprise

** Elle prévoit également d'utiliser une partie du produit pour payer le coût des opérations de couverture des obligations convertibles, et d'utiliser environ 350 millions de dollars pour racheter des actions afin de faciliter les opérations de couverture des investisseurs dans les obligations convertibles

** L'action AKAM, dont la capitalisation boursière s'élève à environ 22 milliards de dollars, a clôturé en baisse de 0,1 % à 150,77 dollars, en hausse d'environ 73 % depuis le début de l'année ** Le titre a bondi de près de 27 % le 8 mai après qu'AKAM a annoncé un contrat de 1,8 milliard de dollars dans le domaine du cloud IA, apparemment avec Anthropic

** La note moyenne des 26 analystes couvrant AKAM est "acheter"; le cours cible médian de 165 dollars est en hausse par rapport aux 115 dollars d'il y a un mois, selon les données de LSEG