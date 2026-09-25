Akamai signe un contrat historique avec Anthropic

Akamai Technologies a conclu avec Anthropic un contrat cloud de 11,6 milliards de dollars sur sept ans, assorti d'un mécanisme qui pourrait permettre au spécialiste de l'intelligence artificielle de prendre jusqu'à 5% du capital du groupe. L'accord renforce considérablement le carnet de commandes d'Akamai et témoigne de l'ampleur des investissements engagés par Anthropic pour sécuriser les capacités de calcul nécessaires à ses modèles. L'action Akamai progresse de plus de 9% en séance ce vendredi.

Ce nouveau contrat vient s'ajouter aux plus de 2,8 milliards de dollars d'accords pluriannuels d'infrastructures cloud déjà annoncés cette année par Akamai. Surtout, son montant change d'échelle pour le groupe et lui offre une visibilité accrue sur plusieurs années, alors que la demande en infrastructures dédiées à l'intelligence artificielle continue de progresser.

Dans le cadre de l'opération, Anthropic recevra un bon de souscription lui permettant d'acquérir des actions de série B à 111,33 dollars par titre, convertibles en environ 7,7 millions d'actions ordinaires. Une première tranche, représentant environ 2% du capital actuel d'Akamai, est conditionnée à l'engagement initial de 11,6 milliards de dollars.

Les 3% supplémentaires deviendraient acquis si les deux entreprises décidaient d'étendre leur partenariat, avec 9 milliards de dollars d'engagements additionnels. Anthropic pourrait ainsi, à terme, détenir jusqu'à 5% du capital d'Akamai.

Pour répondre à l'engagement initial de son nouveau client, Akamai estime devoir investir environ 5,5 milliards de dollars. Le groupe prévoit notamment d'augmenter d'environ 1,7 milliard de dollars ses dépenses d'investissement en 2026 afin de sécuriser et de préacheter des composants, notamment de la mémoire. Ces dépenses supplémentaires ne modifient toutefois pas ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires.

Akamai a également autorisé Jabil à acheter environ 1,7 milliard de dollars de composants mémoire afin de contribuer à l'exécution du contrat.

L'accord intervient alors qu'Anthropic accélère fortement le développement de ses infrastructures et multiplie les engagements de long terme pour disposer de la puissance de calcul nécessaire au développement et au fonctionnement de ses modèles d'intelligence artificielle.

L'entreprise s'est notamment engagée à investir 45 milliards de dollars dans le campus de centres de données de Nscale en Virginie-Occidentale. En parallèle, Anthropic prépare son introduction en Bourse, dans un contexte où l'accès aux infrastructures de calcul devient un enjeu central pour les grands acteurs de l'IA.

Pour Akamai, ce partenariat constitue donc un relais de croissance majeur dans les infrastructures destinées à l'intelligence artificielle.

Un signal fort pour les analystes

Dans une note de réaction, les analystes de JPMorgan mettent notamment en avant la visibilité apportée par le contrat : "L'accord améliore considérablement la visibilité sur la croissance de l'activité CIS sur plusieurs années, tandis que les conditions économiques favorables du contrat valident davantage la pertinence de l'infrastructure distribuée d'Akamai pour les charges de travail liées à l'intelligence artificielle."

Au-delà de son montant, la nature même du contrat retient l'attention des analystes. L'accord porte en effet exclusivement sur des capacités CPU, alors que les investissements dans les infrastructures d'intelligence artificielle sont généralement associés aux accélérateurs GPU.

Dans sa dernière note sectorielle, Vivek Arya, analyste chez Bank of America, souligne ainsi la portée de l'opération : "L'accord d'infrastructure CPU entre Anthropic et Akamai confirme l'importance du CPU à l'ère de l'IA agentique."

Une analyse également partagée par JPMorgan, qui estime que le contrat illustre l'élargissement des besoins en infrastructures au-delà des seuls GPU : "Le nouveau contrat porte exclusivement sur des capacités CPU et met en évidence l'ampleur de l'opportunité, qui s'étend au-delà du calcul sur GPU."

L'accord avec Anthropic permet ainsi à Akamai de renforcer son positionnement dans les infrastructures liées à l'intelligence artificielle, tout en montrant que l'essor des modèles et des systèmes agentiques pourrait bénéficier à un éventail plus large de capacités de calcul que les seuls GPU.