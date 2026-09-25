Akamai signe un contrat de services cloud de 11,6 milliards de dollars avec Anthropic et accorde un bon de souscription permettant d’acquérir jusqu’à 5 % du capital

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(La mise à jour reprend les informations du paragraphe 1 et apporte des précisions au paragraphe 2)

par Harshita Mary Varghese

Akamai Technologies AKAM.O a signé jeudi un contrat de services cloud d'une valeur de 11,6 milliards de dollars avec Anthropic et a émis un bon de souscription qui pourrait permettre au laboratoire d'IA d'acquérir jusqu'à 5 % du capital de la société de cloud computing, ce qui a fait bondir son cours de 22 % en séance prolongée.

Cet accord garantit un engagement à long terme de la part de l’une des entreprises d’IA connaissant la plus forte croissance, et vient s’ajouter aux contrats pluriannuels d’infrastructure cloud d’une valeur totale de plus de 2,8 milliards de dollars qu’Akamai a annoncés cette année auprès de l’ensemble de sa clientèle.

Dans le cadre de ce contrat de sept ans, le bon de souscription donnerait à Anthropic le droit d’acheter des actions de série B au prix de 111,33 dollars chacune, ce qui correspond à environ 7,7 millions d’actions ordinaires d’Akamai.

Anthropic, qui s'apprête à entrer en Bourse , a considérablement développé sa puissance de calcul et s'est dotée de l'infrastructure nécessaire pour entraîner et exploiter des modèles de plus en plus puissants, ce qui a donné lieu à des contrats de plusieurs milliards de dollars avec des fournisseurs de cloud et de centres de données.

Elle a conclu un accord pour dépenser 45 milliards de dollars afin de louer de la puissance de calcul cloud dédiée à l’IA auprès du campus de centres de données de Nscale en Virginie-Occidentale, a rapporté Reuters le mois dernier.

« Malgré les inquiétudes croissantes concernant les conséquences négatives potentielles de l’IA agentique, les investissements dans les infrastructures continueront de se développer pour prendre en charge des charges de travail agentiques de plus en plus gourmandes en ressources de calcul », a déclaré Jacob Bourne, analyste chez eMarketer.

Cette participation potentielle « peut être considérée comme un vote de confiance dans la pérennité de la demande de cloud liée à l’IA ».

Une partie du bon de souscription, représentant environ 2 % des actions ordinaires en circulation d’Akamai, est liée à l’engagement de 11,6 milliards de dollars d’Anthropic, tandis que les 3 % restants seraient acquis si les entreprises étendaient l’accord à hauteur de 9 milliards de dollars supplémentaires.

Akamai a indiqué que le montant total des dépenses d’investissement liées à l’engagement initial est estimé à environ 5,5 milliards de dollars.

La société ne prévoit aucun impact sur ses prévisions de chiffre d’affaires annuel, mais s’attend à une augmentation d’environ 1,7 milliard de dollars de ses dépenses d’investissement en 2026 afin de s’assurer l’approvisionnement et d’acheter à l’avance les composants nécessaires à la mise en œuvre de l’accord, notamment de la mémoire.

Par ailleurs, Akamai a autorisé l'entreprise d'électronique Jabil JBL.N à acheter pour environ 1,7 milliard de dollars de composants de mémoire dans le cadre d'un contrat de services existant.