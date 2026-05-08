Akamai s'envole alors qu'un contrat de 1,8 milliard de dollars dans le cloud fait oublier les perspectives moroses

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 mai - ** Le titre de la société de cloud computing Akamai Technologies AKAM.O s'envole de près de 29 % à 149,70 $ en pré-ouverture

** La société annonce un contrat cloud à long terme d'une valeur de 1,8 milliard de dollars avec un fournisseur de modèles de pointe

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre devrait se situer entre 1,08 et 1,10 milliard de dollars, contre des estimations de 1,10 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'est établi à 1,07 milliard de dollars, conformément aux attentes de Wall Street

** Au moins trois courtiers relèvent leur objectif de cours sur le titre

** La note moyenne de 26 analystes est “acheter”; leur objectif de cours médian est de 120 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action avait progressé d'environ 34 % depuis le début de l'année