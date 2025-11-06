Akamai prévoit un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le quatrième trimestre grâce à la demande liée à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Akamai Technologies AKAM.O prévoit un chiffre d'affaires au quatrième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street jeudi, soutenu par une forte demande pour ses offres de réseau de diffusion de contenu et ses services d'infrastructure AI-cloud.

Les actions de la société ont augmenté de près de 6 % dans les échanges prolongés.

Les entreprises investissent massivement dans la sécurisation des applications et de l'infrastructure web dans un contexte d'adoption accélérée des technologies du cloud, ce qui profite aux unités de sécurité et de calcul d'Akamai.

L'entreprise de cybersécurité prévoit un chiffre d'affaires au quatrième trimestre compris entre 1,07 et 1,09 milliard de dollars, le point médian étant supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,07 milliard de dollars, selon les données de LSEG.

"L'IA est un vent arrière pour nous, à peu près dans tous les domaines", a déclaré le directeur général Tom Leighton à Reuters.

Son chiffre d'affaires dans le domaine de l'informatique en nuage a augmenté de 8 % pour atteindre 180 millions de dollars au troisième trimestre.

Si la société a relevé le point médian de ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, elle a abaissé sa limite supérieure. Elle s'attend désormais à un chiffre d'affaires 2025 compris entre 4,18 et 4,20 milliards de dollars, contre 4,14 à 4,21 milliards de dollars prévus précédemment.

"Comme nous avons une meilleure visibilité sur l'ensemble de l'année, et que nous disposons maintenant d'un autre trimestre, nous avons réduit la fourchette ", a déclaré M. Leighton, directeur général d'Akamai.

Akamai compte parmi ses clients Adobe ADBE.O , eBay

EBAY.O et Electronic Arts EA.O , ainsi que les ministères américains de la défense et du travail.

L'entreprise fournit des services de réseau de diffusion de contenu afin d'optimiser les performances du web et de réduire la congestion de la bande passante.

Cependant, elle est confrontée à une pression croissante car les géants de la technologie tels que Netflix NFLX.O et Apple

AAPL.O continuent de construire leurs propres réseaux de diffusion de contenu, ce qui constitue une menace pour l'activité CDN traditionnelle d'Akamai.

Les revenus de diffusion ont baissé de 4 % pour atteindre 306 millions de dollars au troisième trimestre.

Akamai a enregistré un chiffre d'affaires de 1,06 milliard de dollars au troisième trimestre , dépassant l'estimation consensuelle des analystes qui était de 1,04 milliard de dollars.

Le bénéfice ajusté de 1,86 $ par action a également dépassé les estimations.