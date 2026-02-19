Akamai prévoit un chiffre d'affaires annuel supérieur aux estimations grâce à l'essor de l'infrastructure dans le Cloud

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Akamai Technologies AKAM.O a prévu un chiffre d'affaires pour 2026 supérieur aux estimations de Wall Street jeudi, ce qui témoigne de la confiance dans la poursuite de l'accélération de la croissance de ses services d'infrastructure dans le Cloud. La société basée à Cambridge, dans le Massachusetts, capitalise sur la demande dans les segments de la sécurité et de l'informatique, car les entreprises donnent la priorité à la sécurisation des applications et de l'infrastructure web tout en effectuant la transition vers des environnements dans le Cloud.

Les clients adoptent de plus en plus des stratégies multi-cloud afin d'optimiser les coûts et d'éviter le verrouillage des fournisseurs, ce qui crée une ouverture pour les services spécialisés d'Edge Computing d'Akamai.

Les entreprises ont également augmenté leurs dépenses en outils de sécurité face à la montée en puissance de la cybercriminalité sophistiquée et des menaces parrainées par l'État, ce qui a stimulé la demande pour les offres de sécurité d'Akamai.

L'entreprise prévoit pour 2026 un chiffre d'affaires compris entre 4,40 milliards et 4,55 milliards de dollars, dont le point médian est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 4,42 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Akamai constate une certaine augmentation des coûts de la mémoire sur le marché, a déclaré Tom Leighton, directeur général, lors d'un entretien avec Reuters.

L'entreprise pourrait envisager une augmentation des prix car elle devrait répercuter les coûts, mais elle serait très prudente à cet égard, a-t-il ajouté.

La mise en place rapide d'infrastructures d'intelligence artificielle par les grandes entreprises technologiques a absorbé une grande partie de l'offre mondiale de puces mémoire, faisant grimper les prix car les fabricants donnent la priorité aux composants destinés aux centres de données, qui génèrent des marges plus importantes, plutôt qu'aux appareils grand public.

Pour le quatrième trimestre clos le 31 décembre, Akamai a enregistré un chiffre d'affaires de 1,10 milliard de dollars, dépassant une estimation de 1,08 milliard de dollars.