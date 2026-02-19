 Aller au contenu principal
Akamai prévoit un bénéfice trimestriel en baisse, les actions chutent
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 22:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte du premier paragraphe, ajout d'actions) par Juby Babu

Akamai Technologies AKAM.O a prévu un bénéfice ajusté pour le premier trimestre inférieur aux estimations de Wall Street jeudi, signalant que le resserrement actuel de l'offre de mémoire augmentera les coûts, ce qui a fait chuter ses actions de près de 9 % après la cloche. La mise en place rapide d'infrastructures d'intelligence artificielle par les grandes entreprises technologiques a absorbé une grande partie de l'offre mondiale de puces mémoire, faisant grimper les prix car les fabricants donnent la priorité aux composants pour les centres de données à plus forte marge plutôt qu'aux appareils grand public.

Le directeur général Tom Leighton a déclaré à Reuters lors d'une interview qu'Akamai subissait également des coûts de mémoire plus élevés et pourrait devoir en répercuter une partie sur les clients.

"Nous allons probablement envisager une augmentation des prix. Le coût de la mémoire a probablement doublé au cours des deux derniers mois et nous constatons une augmentation des coûts sur le marché. Nous devrons en répercuter une partie", a déclaré M. Leighton, ajoutant qu'Akamai ferait preuve d'une grande prudence à cet égard.

La société prévoit un bénéfice ajusté par action compris entre 1,50 et 1,67 dollar au premier trimestre, ce qui est inférieur à l'estimation moyenne des analystes, qui est de 1,75 dollar, selon les données compilées par LSEG.

Cependant, Akamai prévoit un chiffre d'affaires meilleur que prévu pour 2026, entre 4,40 et 4,55 milliards de dollars, dont le point médian est supérieur à l'estimation de 4,42 milliards de dollars.

La société basée à Cambridge, dans le Massachusetts, capitalise sur la demande dans les segments de la sécurité et de l'informatique, car les entreprises accordent la priorité à la sécurisation des applications et de l'infrastructure web tout en effectuant la transition vers des environnements dans le Cloud.

Pour le quatrième trimestre clôturé le 31 décembre, Akamai a enregistré un chiffre d'affaires de 1,10 milliard de dollars, dépassant une estimation de 1,08 milliard de dollars.

Sur une base ajustée, Akamai a enregistré un bénéfice trimestriel de 1,84 $ par action, contre une estimation de 1,76 $ par action.

Valeurs associées

AKAMAI TECHNOLOG
109,6200 USD NASDAQ +0,28%
