Akamai chute après des prévisions de bénéfices inférieures aux estimations pour le premier trimestre

19 février - ** Les actions de la société Akamai Technologies AKAM.O , spécialisée dans le Cloud, chutent de 6,1 % à 102,90 $ dans les échanges prolongés

** La société prévoit un bénéfice ajusté au 1er trimestre entre 1,50 et 1,67 $ par action, en dessous de l'estimation moyenne des analystes de 1,75 $, selon les données compilées par LSEG

** AKAM prévoit des revenus pour 2026 entre 4,40 et 4,55 milliards de dollars, contre des estimations de 4,42 milliards de dollars

** En 2025, AKAM a chuté de ~9%