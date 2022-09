Ajustement de nos prévisions pour 2022 et 2023 suite aux résultats du S1. (Chargeurs)

Ajustement de nos prévisions pour 2022 et 2023 suite aux résultats du S1.

CHANGEMENT D’EPS

2022 : € 1,05 vs 1,32 -20,4 %

2023 : € 1,35 vs 1,48 -9,08 %

Suite à la publication des résultats du S1 2022, nous avons ajusté en baisse nos prévisions de BPA pour 2022 et 2023. En raison de l’amélioration de la situation sanitaire, nous tablons désormais sur un repli du BPA 2022 avec une contraction plus forte que prévu du chiffre d’affaires et une moindre contribution à la marge de Chargeurs Personal Care (anciennement Chargeurs Healthcare Solutions). Sur cette base, pour 2022, nous anticipons un chiffre d’affaires de Chargeurs Personal Care de 28,4m€ (contre 85,3m€ précédemment) et un résultat sous-jacent de 7,1m€ (contre 18m€). Afin de rester en ligne avec la marge opérationnelle de 5% publiée au S1, nous avons également revu en baisse nos estimations pour la division CMS (Chargeurs Museum Solutions) pour 2022. Nous attendons désormais une marge opérationnelle sous-jacente de 6,5% en 2022, et donc un moindre résultat sous-jacent à 5,1m€ (contre 6,8m€ attendus précédemment). Cependant, nous prévoyons une amélioration en 2023 et en 2024, à mesure que les contrats remportés en 2021 et en 2022 commenceront à contribuer aux résultats.

CHANGEMENT DE DCF

€ 37,2 vs 38,3 -3,08 %

Après prise en compte des ajustements sur nos prévisions de BPA pour 2022 et 2023 (cf. commentaires sur le BPA), notre valorisation par le DCF est marginalement revue à la baisse à 37,2€ (contre 38,3€ précédemment). Pour 2024, nous prévoyons un chiffre d’affaires avoisinant 905m€ (contre 926m€ précédemment) et un résultat opérationnel sous-jacent de 75m€.