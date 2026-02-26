Aixtron affiche un chiffre d'affaires supérieur à celui de l'exercice précédent, mais s'attend à une faible demande en 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant allemand de systèmes de puces Aixtron AIXGn.DE a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires annuel supérieur aux attentes , mais s'attend à ce que la faiblesse de la demande globale des clients se poursuive en 2026.

La société a affiché des ventes de 556,6 millions d'euros (657,8 millions de dollars) pour 2025, en baisse de 12% par rapport à 633,2 millions d'euros un an plus tôt, mais au-dessus de l'estimation moyenne des analystes de 545 millions d'euros dans un sondage fourni par la société .

Aixtron a déclaré s'attendre à un chiffre d'affaires annuel d'environ 520 millions d'euros plus ou moins 30 millions d'euros pour 2026, alors que les analystes prévoyaient 532,5 millions d'euros.

Elle prévoit également des ventes d'environ 65 millions d'euros plus ou moins 10 millions d'euros pour le premier trimestre, contre 112,5 millions d'euros un an plus tôt.

Les analystes de Jefferies ont déclaré que les perspectives de la société pour le début de l'année sont inférieures aux attentes du consensus de 111 millions d'euros, mais ont noté que le premier trimestre est généralement le plus faible pour l'entreprise.

Les actions d'Aixtron, qui ont augmenté de 34,6 % depuis le début de l'année, y compris la séance d'aujourd'hui, ont chuté d'environ 5 % dans les premiers échanges.

La société, qui fournit des équipements de dépôt aux fabricants de puces, a déclaré qu'elle proposerait un dividende de 0,15 euro par action donnant droit au dividende pour l'année.

Ailleurs, le géant de la fabrication de puces Nvidia

NVDA.O a publié des chiffres plus élevés que prévu pour le trimestre de janvier, mercredi, alors que les investisseurs, habitués à des revenus solides de la part de l'entreprise la plus valorisée au monde, ont probablement été déçus par les résultats sans histoire. (1 dollar = 0,8462 euro)