AirTrunk, soutenue par Blackstone, envisagerait de lancer en septembre ou octobre une introduction en bourse de 1,5 milliard de dollars pour son fonds immobilier (REIT) à Singapour, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Yantoultra Ngui

AirTrunk, soutenue par Blackstone, prévoit de lancer en septembre ou octobre l'introduction en bourse d'un fonds d'investissement immobilier singapourien, l'(REIT), qui pourrait lever environ 1,5 milliard de dollars, ont déclaré deux personnes directement informées du dossier.

L'opérateur de centres de données a déposé une demande de cotation à titre confidentiel et a entamé des discussions avec des investisseurs de référence potentiels, ont précisé ces sources.

Cette introduction en bourse interviendrait alors que les investisseurs internationaux injectent massivement des fonds dans les centres de données, en raison de la demande croissante des entreprises spécialisées dans le cloud computing et l’intelligence artificielle.

Le calendrier et la taille de l’opération pourraient évoluer en fonction des conditions du marché, ont précisé ces sources.

Ces sources ont souhaité rester anonymes, ces informations étant confidentielles.

AirTrunk n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires adressée par e-mail par Reuters.

AirTrunk exploite des centres de données dans toute la région Asie-Pacifique, selon son site web. Blackstone et l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (CPPIB) ont conclu en en 2024 un accord visant à racheter la société dans le cadre d’une transaction l’évaluant à plus de 24 milliards de dollars australiens (16,77 milliards de dollars).

(1 dollar = 1,4310 dollars australiens)