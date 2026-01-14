AirJoule Technologies chute suite à une augmentation de capital

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 janvier -

** Les actions d'AirJoule Technologies AIRJ.O , développeur de systèmes de récupération de l'énergie atmosphérique et de l'eau pure pour une climatisation durable, ont baissé de 17,1 % à 3,29 $ avant la mise sur le marché après la fixation du prix de l'offre de suivi

** AIRJ, basée à Ronan, Montana, annonce () ~6,2 millions d'actions à 3,25 $ pour un montant brut de 20 millions de dollars

** Le prix de l'offre représente une décote de 18,1 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Certains détenteurs existants, y compris le président du conseil d'administration Patrick Eilers et le directeur général Matthew Jore, ont indiqué qu'ils achèteraient jusqu'à 775 000 $ de l'offre, selon le prospectus ()

** AIRJ prévoit d'utiliser le produit net pour financer la croissance et le fonds de roulement, ainsi que pour les besoins généraux de l'entreprise

** La société a déclaré au début du mois qu'elle avait apporté une contribution supplémentaire de 5 millions de dollars à sa coentreprise avec GE Vernova GEV.N , selon le prospectus. Carrier Global CARR.N fait également partie des partenariats mondiaux d'AIRJ

** AIRJ a fait ses débuts en mars 2024 lorsque son prédécesseur, Montana Technologies, a réalisé la fusion SPAC (), puis a changé son nom en AirJoule Technologies en novembre de la même année

** Jusqu'à mardi, les actions d'AIRJ ont perdu 50% au cours de l'année écoulée

** La société a ~60,7 millions d'actions en circulation

** Les 4 analystes qui couvrent le titre sont tous haussiers; les prévisions vont de 7 à 12 $, selon les données de LSEG