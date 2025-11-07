 Aller au contenu principal
Airbus-Wizz Air reporte la réception de 88 appareils, convertit ses commandes long-courriers
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 08:57

Wizz Air WIZZ.L a reporté vendredi la réception d'une livraison de 88 Airbus AIR.PA à l'année fiscale 2033, contre 2030, et a réduit son engagement sur les avions long-courriers, la compagnie aérienne à bas prix cherchant à donner la priorité à la rentabilité.

Le groupe hongrois a converti les commandes de 36 avions long-courriers A321XLR en modèles A321neo plus courts, réduisant ainsi ses commandes de A321XLR à 11 avions contre 47 auparavant, maintenant cependant inchangé son carnet de commandes total de 273 avions.

Wizz Air peine à rivaliser financièrement avec d'autres transporteurs européens, confrontée à des immobilisations de moteurs Airbus, l'empêchant d'atteindre ses objectifs de bénéfices pour le premier trimestre.

(Rédigé par Raechel Thankam Job et Yadarisa Shabong à Bangalore, Nathan Vifflin pour la version française, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

AIRBUS
207,9000 EUR Euronext Paris -0,36%
WIZZ AIR
996,750 GBX LSE -0,18%
