Airbus-Wizz Air reporte la réception de 88 appareils, convertit ses commandes long-courriers

Wizz Air WIZZ.L a reporté vendredi la réception d'une livraison de 88 Airbus AIR.PA à l'année fiscale 2033, contre 2030, et a réduit son engagement sur les avions long-courriers, la compagnie aérienne à bas prix cherchant à donner la priorité à la rentabilité.

Le groupe hongrois a converti les commandes de 36 avions long-courriers A321XLR en modèles A321neo plus courts, réduisant ainsi ses commandes de A321XLR à 11 avions contre 47 auparavant, maintenant cependant inchangé son carnet de commandes total de 273 avions.

Wizz Air peine à rivaliser financièrement avec d'autres transporteurs européens, confrontée à des immobilisations de moteurs Airbus, l'empêchant d'atteindre ses objectifs de bénéfices pour le premier trimestre.

(Rédigé par Raechel Thankam Job et Yadarisa Shabong à Bangalore, Nathan Vifflin pour la version française, édité par Augustin Turpin)