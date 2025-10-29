Airbus vise un EBIT ajusté d'environ 7,0 milliards d'euros en 2025
information fournie par Zonebourse 29/10/2025 à 18:21
Au total, 507 avions commerciaux ont été livrés (contre 497 appareils sur 9 mois en 2024), dont 62 A220, 392 appareils de la famille A320, 20 A330 et 33 A350.
L'EBIT ajusté lié aux activités d' Airbus dans le domaine des avions commerciaux s'est élevé à 3 270 millions d'euros (contre 3 028 millions d'euros sur 9 mois en 2024), reflétant principalement un taux de couverture plus favorable et une baisse des dépenses de R&D, tandis que l'augmentation des livraisons intègre un mix défavorable.
L'EBIT consolidé (publié) s'est élevé à 3 365 millions d'euros (contre 2 690 millions d'euros sur 9 mois en 2024), incluant des ajustements nets de -781 millions d'euros.
Le résultat financier s'est élevé à 374 millions d'euros (contre -92 millions d'euros sur 9 mois en 2024), reflétant principalement la réévaluation de certaines participations et la réévaluation d'instruments financiers, partiellement compensée par l'évolution du dollar américain.
Le résultat net consolidé s'élève à 2 641 millions d'euros (contre 1 808 millions d'euros), avec un bénéfice consolidé par action publié de 3,34 euros (contre 2,29 euros).
Le groupe vise à atteindre en 2025 environ 820 livraisons d'avions commerciaux, un EBIT ajusté d'environ 7,0 milliards d'euros et un flux de trésorerie disponible avant financement client d'environ 4,5 milliards d'euros.
