Airbus veut supprimer 2.300 postes dans la défense et le spatial

19 février (Reuters) - Airbus AIR.PA a annoncé mercredi son intention de supprimer plus de 2.300 postes dans ses activités de défense et spatiales en raison du ralentissement de son carnet de commandes et du report de plusieurs contrats. Le projet présenté aux représentants du personnel d'Airbus Defense & Space prévoit la suppression de 2.362 emplois au total d'ici à 2021, dont 829 en Allemagne, 357 au Royaume-Uni, 630 en Espagne et 404 en France. Le groupe explique que ces mesures sont nécessaires "principalement en raison de l'atonie du marché spatial et du report de plusieurs contrats de défense". L'armée de l'air allemande a notamment refusé l'an dernier de prendre livraison de deux exemplaires du gros porteur militaire A400M, qui connaît des problèmes techniques récurrents. Airbus Defense & Space, division formée en 2014, emploie 34.000 personnes dont 13.000 en Allemagne et génère environ 20% du chiffre d'affaires total du groupe Airbus. (Sabine Siebold and Ludwig Burger, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +1.18%