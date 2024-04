Airbus Ventures investit dans Oros Labs

(AOF) - Airbus Ventures annonce son investissement dans Oros Labs, société de solutions thermiques innovantes. Oros Labs a levé 22 millions de dollars pour soutenir son expansion dans les secteurs de la consommation, du commerce et de l'administration. Ce tour de table a été mené par Airbus Ventures, avec la participation de REI Co-op Path Ahead Ventures, Platinum Mile Ventures, Culper Ventures, Crumpton Ventures, Iron Gate Capital Advisors, Enlightenment Capital, CTK et Goldwin Play Earth Fund, entre autres.

La fin d'un duopole ?

Depuis plusieurs décennies l'américain Boeing et l'européen Airbus se partagent 99% du marché mondial des avions de ligne de plus de 110 sièges. Ce marché pèse plus de 100 milliards de dollars par an. Néanmoins ce duopole paraît fragilisé en 2022 pour plusieurs raisons. D'abord, pour la première fois, deux avions monocouloirs moyen-courriers, le C919 du chinois Comac et le MC-21 du russe Irkut, s'apprêtent à entrer en service. A cela s'ajoute la crise du Boeing 737 MAX. Avec l'arrêt des livraisons de cet avion entre 2019 et 2021, l'équilibre de production a été rompu. En 2021 Boeing a affiché 340 livraisons, Airbus restant largement en tête, avec 611.