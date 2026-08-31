Airbus : valide une 'E/T/E' sous 209/217/209 EUR

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valide une figure en "E/T/E" sous 209/215/209 EUR (6 juillet, 14 août, 26 août : un potentiel baissier de -13 EUR est libéré par la cassure de la "ligne de cou" des 202 EUR (qui se confond avec la MM50)).
Le titre se dirige vers un test des MM100 et MM200 regroupées vers 190 EUR (191 EUR correspondant à l'ex-plancher du 21 juillet).
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A 39 ans, la légende argentine du football Lionel Messi a annoncé lundi sa retraite internationale après plus de deux décennies d'une relation passionnelle avec sa sélection, conclue par une finale perdue au Mondial. "Du temps s'est écoulé depuis la finale, et ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•31.08.2026•19:00•
Le géant automobile Stellantis a annoncé lundi plusieurs changements dans son état-major en Europe à compter du 1er septembre, concrétisant sa nouvelle stratégie de hiérarchisation des 14 marques de son portefeuille. Après près de six ans comme directeur marketing ...
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information fournie par France 24•31.08.2026•18:54•
Une crue soudaine dans le Grand Canyon a fait au moins 1 mort et 15 disparus. La rivière qui coule dans la Bright Angel Creek a vu son débit multiplié par 20 en un temps très court. Sur le sol aride, donc imperméable, de la zone et à la faveur de pentes très raides, ...
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