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Airbus : valide une 'E/T/E' sous 209/217/209 EUR
information fournie par Zonebourse 31/08/2026 à 18:14
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Airbus valide une figure en "E/T/E" sous 209/215/209 EUR (6 juillet, 14 août, 26 août : un potentiel baissier de -13 EUR est libéré par la cassure de la "ligne de cou" des 202 EUR (qui se confond avec la MM50)).

Le titre se dirige vers un test des MM100 et MM200 regroupées vers 190 EUR (191 EUR correspondant à l'ex-plancher du 21 juillet).

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