Airbus va lancer une campagne commerciale pour une version plus grande de l'A220-sources

par Tim Hepher et Padraic Halpin

Airbus AIR.PA s'apprête à proposer aux compagnies aériennes et aux sociétés de leasing une version plus grande de son avion régional A220, en vue de lancer son développement cette année, ont déclaré jeudi des sources industrielles.

Cette campagne vise à obtenir suffisamment de commandes pour justifier le lancement de la version A220-500, d'environ 180 sièges, et marque le début des négociations proprement dites avant une annonce potentielle au salon aéronautique de Farnborough, en Angleterre, en juillet.

Selon les propos des sources à Reuters, les responsables d'Airbus ont déclaré aux financiers cette semaine, en marge de la conférence Airlines Economics à Dublin, que 2026 serait une "grande année" pour l'A220 et que plus de détails seraient bientôt communiqués.

Toute décision de poursuivre le développement du modèle dit "simple stretch" serait soumise à l'approbation du conseil d'administration d'Airbus.

Un porte-parole d'Airbus a déclaré que la société étudiait toutes les options pour l'A220 et continuait à se concentrer sur l'augmentation de la production et le soutien aux clients.

(Rédigé par Tim Hepher et Padraic Halpin avec Allison Lampert, version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)