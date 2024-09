Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: va fournir des panneaux solaires à MDA Space information fournie par Cercle Finance • 16/09/2024 à 18:27









(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé avoir été sélectionné par MDA Space pour fournir des panneaux solaires pour MDA AURORA TM , la gamme de produits de satellites définis par logiciel permettant aux constellations d'étendre les réseaux de communication aux quatre coins du monde.



Airbus fournira plus de 200 panneaux solaires Sparkwing qui seront fabriqués sur une ligne dédiée dans l'usine de production à grande capacité d'Airbus à Leiden, aux Pays-Bas.



Ce panneau solaire est le plus grand Sparkwing à ce jour, composé de deux ailes de cinq panneaux chacune et offrant une surface photovoltaïque de plus de 30 m².



' Notre produit de panneaux solaires Sparkwing industrialisé répond non seulement aux exigences de ce projet de constellation révolutionnaire, mais est également conçu pour garantir des performances optimales dans l'espace. Les panneaux solaires Sparkwing sont conçus pour la production en série, parfaitement adaptés aux constellations, et nous contribuerons ainsi à un projet permettant la connectivité spatiale ', a déclaré Rob Postma, directeur général d'Airbus aux Pays-Bas.





