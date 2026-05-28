Airbus va fournir 11 hélicoptères H145 au ministère tchèque de l'Intérieur

Le constructeur européen poursuit le renouvellement des flottes de sécurité publique en Europe centrale avec un contrat destiné aux missions de police et de secours.

Airbus Helicopters a annoncé la signature d'un contrat avec le ministère tchèque de l'Intérieur portant sur la fourniture de 11 hélicoptères H145 à cinq pales. Les appareils seront exploités par le service aérien de la police tchèque pour des missions de maintien de l'ordre, de recherche et sauvetage ainsi que d'évacuation médicale.

L'accord comprend également un volet formation et soutien logistique afin de faciliter l'intégration opérationnelle des appareils. Les nouveaux H145 remplaceront la flotte actuelle de neuf H135 exploités par la police tchèque.

Airbus souligne que cette transition permettra d'améliorer les capacités de charge et le rayon d'action des appareils tout en simplifiant la maintenance grâce à des systèmes numériques avancés.