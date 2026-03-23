Airbus va acquérir le groupe de cybersécurité Ultra Cyber Ltd

Airbus AIR.PA a déclaré lundi avoir conclu un accord définitif avec le groupe britannique Cobham Ultra, société du portefeuille d'Advent ADNH.PK , en vue de l'acquisition de l'entreprise de cybersécurité Ultra Cyber ​​Ltd.

"Cette opération stratégique renforce la position d'Airbus en tant que partenaire souverain de confiance du Royaume-Uni et fournisseur clé de ses alliés, tout en consolidant sa présence sur le marché européen de la cybersécurité", a déclaré l'avionneur européen dans un communiqué.

La finalisation de la transaction devrait intervenir au cours du second semestre 2026, selon le communiqué.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)