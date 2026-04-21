Airbus va acquérir la société de cybersécurité Quarkslab

Airbus AIR.PA a annoncé mardi avoir conclu un accord en vue d'acquérir la société française de cybersécurité Quarkslab.

Dans un communiqué, l'avionneur indique que la finalisation de la transaction est prévue dans le courant de l’année 2026.

Fondée en 2011, Quarkslab emploie environ 100 personnes basées principalement à Paris et à Rennes, selon le communiqué.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)