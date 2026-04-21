 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Airbus va acquérir la société de cybersécurité Quarkslab
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 08:39

Airbus AIR.PA a annoncé mardi avoir conclu un accord en vue d'acquérir la société française de cybersécurité Quarkslab.

Dans un communiqué, l'avionneur indique que la finalisation de la transaction est prévue dans le courant de l’année 2026.

Fondée en 2011, Quarkslab emploie environ 100 personnes basées principalement à Paris et à Rennes, selon le communiqué.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AIRBUS
173,9400 EUR Euronext Paris +0,44%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank