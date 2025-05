Airbus: une étape importante pour le satellite Skynet information fournie par Cercle Finance • 20/05/2025 à 10:46









(CercleFinance.com) - Airbus annonce ce matin que le satellite Skynet de nouvelle génération franchit une étape importante. Il a terminé avec succès le couplage de ses modules de communication et de service.



Le satellite va fournir des services de communication aux forces armées britanniques. Sa capacité est trois fois et demie supérieure à celle des satellites militaires britanniques actuels Skynet 5. Sa mise en service est prévue pour 2027.



' Une fois opérationnel, Skynet 6A renforcera et jouera un rôle essentiel dans les capacités de communication par satellite militaires de nos forces armées, leur garantissant ainsi une connectivité de premier ordre à l'échelle mondiale. ' a déclaré Barry Austin, responsable du programme Skynet chez Defence Digital.





