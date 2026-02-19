 Aller au contenu principal
Airbus : trou d'air de -8,5% vers 184,5E, menace les 187,5E
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 14:05

Airbus est victime d'un trou d'air de -8,5% vers 184,5E : le titre ouvre un "gap" sous 196,5E et menace le support des 187,5E des 1er décembre, 5 et 13 février.
Le prochain objectif sera l'ex-support des 178E du 26 août puis le plancher des 169,1E du 1er août, puis le comblement du "gap" des 168,3E du 23 juin.

AIRBUS
187,4200 EUR Euronext Paris -6,59%
