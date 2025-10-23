Le gouvernement en quête de "solutions" pour "éviter" l'arrivée de Shein au BHV

( AFP / JOEL SAGET )

L'implantation prochaine de la marque de mode asiatique Shein au BHV, grand magasin parisien emblématique, est "un mauvais signal qu'il faut éviter", a indiqué à l'AFP le cabinet du ministre du Commerce, Serge Papin, en quête de "solutions" alternatives.

Jusqu'alors vendue uniquement en ligne et dans des boutiques éphémères, la marque Shein doit ouvrir à partir de novembre six magasins physiques pérennes en France, dont l'un au sein du Bazar de l'Hôtel de ville (BHV).

Le projet, fruit d'un accord entre Shein et la Société des grands magasins - SGM, foncière commerciale qui exploite l'établissement parisien- a suscité une vive polémique depuis son annonce début octobre, les plateformes asiatiques à prix discount étant notamment accusées de concurrence déloyale, de pollution environnementale ou encore de conditions de travail indignes.

Pourra-t-il se concrétiser ? "Pas sûr", a lancé jeudi sur TF1 le ministre des Petites et moyennes entreprises (PME), du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme et du Pouvoir d'achat, sans plus de précisions.

Interrogé sur le fait de savoir s'il faisait "pression" et avait "encore un espoir" d'empêcher l'arrivée de Shein au BHV, Serge Papin a seulement répondu "oui".

"Ce partenariat est un mauvais signal qu'il faut éviter", a précisé le cabinet du ministre, contacté par l'AFP.

"Serge Papin souhaite trouver en ce sens des solutions, alors que l'Etat à travers la décision de la Banque des Territoires a manifesté très clairement son désaccord", a ajouté la même source.

Il y a deux semaines, la Banque des territoires, une entité de la Caisse des dépôts (CDC), a annoncé son retrait des négociations entamées en juin avec la SGM pour l'aider à racheter les murs du BHV. En cause, selon elle, "une rupture de confiance" et la contradiction entre ses "valeurs" et le modèle de Shein.

Sollicitée par l'AFP, la SGM n'a pas souhaité commenter.

Jeudi, Serge Papin a en outre à nouveau dénoncé le renforcement du partenariat entre La Poste (détenue à 66% par la CDC et à 34% par l'Etat) et Temu sur la distribution de colis, laissant "le soin" au ministre de l'Economie Roland Lescure de voir "le contenu de cet accord".