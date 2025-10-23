Airbus, Thales et Leonardo annoncent un accord pour créer un groupe européen de satellites

Airbus AIR.PA , Leonardo

LDOF.MI et Thales TCFP.PA ont signé un protocole d’accord (MoU) en vue de créer un groupe de satellites européens qui pourrait être opérationnel en 2027, a ont déclaré les trois groupes jeudi.

La nouvelle société, qui sera placée sous le contrôle conjoint des trois groupes, sera détenue à 35% par Airbus, 32,5% par Leonardo et 32,5% par Thales, avec une gouvernance équilibrée entre ses actionnaires, précise un communiqué commun.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)