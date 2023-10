Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: teste des commandes de vol électriques pour eVTOL information fournie par Cercle Finance • 10/10/2023 à 17:11









(CercleFinance.com) - Airbus Helicopters fait savoir que son démonstrateur FlightLab a testé avec succès un système de commandes de vol électriques en préparation d'une nouvelle interface homme-machine (IHM) qui équipera CityAirbus NextGen, le prototype eVTOL d'Airbus.

Selon l'avionneur, ceci constitue une étape importante vers l'avènement d'une nouvelle génération d'avions de mobilité aérienne urbaine à propulsion électrique.



Les commandes du pilote ont été considérablement simplifiées grâce à l'aide au pilotage renforcée apportée par le système de commandes de vol électriques: un seul manche de pilotage remplace les trois commandes pilotes classiques (cyclique, pédalier, collectif) et est capable de contrôler tous les axes de l'avion.



Grâce au manche unique, le pilote est capable d'effectuer toutes les manoeuvres : décollage et atterrissage, montée, descente, accélération, décélération, virage et approche.





