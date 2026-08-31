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Airbus songe à se séparer de ses activités spatiales américaines
information fournie par Zonebourse 31/08/2026 à 08:19
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Le groupe envisage de céder ses activités spatiales aux Etats-Unis afin de recentrer ses efforts sur la consolidation du secteur satellitaire européen, rapporte le Financial Times.

Selon plusieurs sources proches du dossier citées par le quotidien britannique, l'avionneur européen sonderait actuellement de potentiels acquéreurs pour ces actifs, qui représentent plusieurs centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires annuel.

Les activités concernées comprennent notamment une usine située en Floride ainsi que la gamme de satellites "Arrow", conçue pour répondre aux besoins de production en série dans les domaines des communications et de l'imagerie. Cette éventuelle cession intervient alors que le groupe cherche à renforcer son ancrage dans le spatial européen. Airbus travaille avec l'italien Leonardo et le français Thales à la création d'un nouvel acteur de premier plan dans le secteur des satellites. Les trois groupes ont signé en octobre dernier un protocole d'accord prévoyant le regroupement de leurs activités spatiales européennes au sein d'une entreprise commune.

Le futur ensemble devrait générer environ 6,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel et employer près de 25 000 personnes à travers l'Europe. Son carnet de commandes représenterait plus de trois années de chiffre d'affaires.

Sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires, la nouvelle entité pourrait devenir opérationnelle en 2027.

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