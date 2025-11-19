Airbus-Silk Way West Airlines commande deux Cargo A350F supplémentaires

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Interparfums < IPAR.PA > chute en Bourse mercredi après avoir abaissé son objectif de chiffre d’affaires 2025 et renoncé à fournir des prévisions chiffrées pour 2026, invoquant des " paramètres favorables et défavorables ". Vers 08h46 GMT, le titre cédait
information fournie par Boursorama avec Media Services•19.11.2025•10:13•
Transposée en juin 2026, la directive européenne sur la transparence obligera les entreprises à afficher les salaires dans les offres d'emploi et instaurer davantage de clarté la transparence en interne. Selon l'Apec, une majorité d'entre elles n'applique pas encore ...
Lire la suite
"Non, je ne me tairai pas": au lendemain des obsèques de son frère Mehdi à Marseille, Amine Kessaci a réaffirmé dans une tribune au Monde sa volonté d'"agir" face au narcobanditisme, estimant qu'une "lutte à mort est engagée". Le militant écologiste originaire ...
Lire la suite
La Bourse de Paris évolue légèrement dans le rouge mercredi, dans l'attente des résultats du mastodonte américain des puces électroniques Nvidia , sur fond de craintes croissantes d'une bulle financière autour de l'intelligence artificielle (IA). Vers 9H30 (heure ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer