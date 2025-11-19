Airbus-Silk Way West Airlines commande deux Cargo A350F supplémentaires

information fournie par Reuters • 19/11/2025 à 09:06

Airbus SE AIR.PA :

* SILK WAY WEST AIRLINES COMMANDE DEUX APPAREILS CARGO A350F SUPPLÉMENTAIRES

* L’ASSEMBLAGE DES AVIONS D’ESSAI EST EN COURS À TOULOUSE

* L’ACCORD PORTE LE NOMBRE TOTAL DE COMMANDES À QUATRE A350F

Texte original [https://tinyurl.com/3c9ey6mv] Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Rédaction de Gdansk)