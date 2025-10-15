 Aller au contenu principal
Airbus signe un contrat pour 20 nouveaux Eurofighters destinés à l'Allemagne
information fournie par Zonebourse 15/10/2025 à 17:10

Airbus annonce la commande de 20 avions de combat multi-rôles Eurofighter par l'Allemagne, dans le cadre du renforcement de ses capacités de défense. Les appareils seront produits sur le site d'assemblage final de Manching, près de Munich, avec des livraisons prévues entre 2031 et 2034.

Selon Mike Schoellhorn, directeur général d'Airbus Defence and Space, cette commande 'confirme le rôle stratégique de l'Eurofighter dans la défense aérienne allemande et au sein de l'OTAN'. L'avionneur précise que les nouveaux avions seront équipés du radar électronique E-Scan et du système de guerre électronique Arexis développé par Saab.

Le programme Eurofighter, plus grand projet de défense européen, soutient plus de 100 000 emplois sur le continent, dont 25 000 en Allemagne.

Il est prévu que l'appareil reste en service dans la Luftwaffe jusqu'aux années 2060.

Valeurs associées

