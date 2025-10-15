Airbus signe un contrat pour 20 nouveaux Eurofighters destinés à l'Allemagne
Selon Mike Schoellhorn, directeur général d'Airbus Defence and Space, cette commande 'confirme le rôle stratégique de l'Eurofighter dans la défense aérienne allemande et au sein de l'OTAN'. L'avionneur précise que les nouveaux avions seront équipés du radar électronique E-Scan et du système de guerre électronique Arexis développé par Saab.
Le programme Eurofighter, plus grand projet de défense européen, soutient plus de 100 000 emplois sur le continent, dont 25 000 en Allemagne.
Il est prévu que l'appareil reste en service dans la Luftwaffe jusqu'aux années 2060.
