Airbus signe un contrat de €50 mlns sur l'IA avec la DGA

Airbus AIR.PA a annoncé mercredi l'attribution par la Direction générale de l'armement (DGA) d'un contrat à Airbus Defence and Space en vue de renforcer l'intégration des technologies d'intelligence artificielle (IA) dans la défense française.

Ce contrat-cadre d'une valeur maximale de 50 millions d'euros porte sur l'intégration de composants d'IA dans les systèmes d'armes, d'information, de communication et de cybersécurité, selon un communiqué de l'avionneur européen.

"La première étape de ce contrat consistera à renforcer les capacités de Spationav, le système français de surveillance maritime avec des éléments d'IA qui permettront la fusion automatisée des données de surveillance provenant des systèmes satellitaires et de Spationav", ajoute le communiqué.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)