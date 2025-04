Airbus: signe un accord définitif avec Spirit AeroSystems information fournie par Cercle Finance • 28/04/2025 à 09:56









(CercleFinance.com) - Airbus annonce la signature d'un accord définitif avec Spirit AeroSystems. Cet accord porte sur l'acquisition d'actifs industriels dédiés à ses programmes d'avions commerciaux.



Airbus va devenir propriétaire de plusieurs actifs de Spirit AeroSystems en particulier le site de Kinston, Caroline du Nord, États-Unis (sections de fuselage de l'A350), le site de Saint-Nazaire, France (tronçons de fuselage d'A350), le site de Casablanca, Maroc (composants A321 et A220).



Le groupe deviendra également propriétaire dans le cadre de cette accord de la production des pylônes A220 à Wichita, Kansas, États-Unis, de la production des ailes de l'A220 à Belfast, en Irlande du Nord et de la production du fuselage central de l'A220 à Belfast, en Irlande du Nord.



Airbus va également acquérir la production de composants d'ailes pour l'A320 et l'A350 à Prestwick, en Écosse.



Airbus a également conclu un protocole d'accord avec Spirit AeroSystems qui permet de fournir à Spirit AeroSystems des lignes de crédit sans intérêt d'un montant total de 200 millions de dollars pour soutenir les programmes Airbus.



Airbus sera indemnisé par un paiement de 439 millions de dollars de Spirit AeroSystems, sous réserve de certains ajustements à la clôture.



La clôture de la transaction et le transfert officiel des opérations sont prévus au troisième trimestre 2025.





