Airbus: signe deux contrats stratégiques avec l'OCCAR

(CercleFinance.com) - Airbus annonce la signature de deux contrats stratégiques avec l'Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement (OCCAR) pour soutenir le programme A400M.



Le premier contrat, A400M Global Support Services (GSS3), couvre tous les utilisateurs de l'A400M et remplace un accord de 2019.



Il propose une gamme de services optimisés par Airbus pour répondre aux besoins des nations clientes, avec des indicateurs de performance pour maximiser la disponibilité de la flotte et réduire les coûts d'exploitation.



Le second contrat, Block Upgrade 0, vise à améliorer les capacités de l'A400M, notamment la gestion de vol, la compatibilité avec les normes OTAN, et l'ajout de fonctionnalités comme le système de communication par satellite et le Wi-Fi.



' Ce nouvel accord-cadre répond à cette exigence croissante. Avec 130 A400M en service et plus de 200 000 heures de vol pour la flotte, le nouvel accord permet à nos clients de réaliser des économies significatives tout en maintenant le même niveau de service et de performance de haute qualité', a commenté Jean-Brice Dumont, directeur de l'Airpower chez Airbus Defence and Space.





