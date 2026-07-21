information fournie par Reuters • 21/07/2026 à 13:12

Airbus-Shohin Airlines commande quatre appareils de la famille A320neo

Airbus SE AIR.PA :

* SHOHIN AIRLINES ANNONCE UNE COMMANDE DE QUATRE APPAREILS DE LA FAMILLE AIRBUS A320NEO

* PORTE SUR DEUX A320NEO ET DEUX A321NEO, INSCRIT DANS LE CARNET DE COMMANDES À LA FIN JUIN COMME COMMANDE DONT LE MONTANT N'A PAS ÉTÉ DIVULGUÉ

Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Rédaction de Gdansk)