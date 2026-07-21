Airbus-Shohin Airlines commande quatre appareils de la famille A320neo

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par Kalea Hall General Motors (GM) a relevé mardi ses perspectives annuelles, après avoir enregistré une hausse de 30% de son bénéfice de base au deuxième trimestre, grâce aux ventes rentables de SUV et de pick-up. Le constructeur automobile américain a déclaré ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•21.07.2026•13:44•
L'action du chocolatier suisse Lindt & Sprüngli se replie mardi en Bourse après un premier semestre contrasté, entre une baisse de ses ventes en Europe en raison d'un climat de consommation en berne et un bond de ses ventes en Amérique du Nord. Pour la période ...
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